En ondertussen in de dorpen en overbevolkte sloppenwijken van Afrika liggen de echt zielige Afrikaantjes te verwelken in de hitte. Zij die wel grenzen respecteren of hun eigen land willen opbouwen.

Je vraagt je af wat er onder de dreadlocks van die blanke linkse hippy's in het stonede hoofd ronddwarrelt. Is er enig besef dat ze juist de minst hulpbehoevende en meelijwekkende figuren zitten te "helpen"? Dat het grotendeels profiteurs betreft die geen enkel recht op asiel hebben, maar die toch tot in de lengte van dagen directe en indirecte kosten, zowel financieel als maatschappelijk zullen opleveren? Zouden ze weten dat het slechter hebben dan in een ander land tot vluchtelingenstatus verheffen, inclusief all-in verzorging in hun blanke moederland, betekent dat het definitieve einde van hun socialistische idealen en verzorgingsstaat in zicht is? Tenzij dat ideaal het moedwillig vernietigen van welvaart, westerse waarden en aanrichten van leed is, zodat dat gelijk verdeeld is over de wereld. Dan zijn ze volledig op koers.

Natuurlijk kun je met westers geld veel meer kopen en helpen in Afrika zelf. Investeren in bedrijvigheid, minder corrupte overheid, bieden van contraceptie als voorwaarde voor steun. Wellicht het intelligentere deel van Afrika meer kindertjes laten krijgen dan het mindere. Ongeacht of je in IQ als gevolg van genen of omgeving gelooft: meer kinderen van intelligente ouders die opgroeien bij intelligente ouders zou moeten helpen. Er is niet voor niets een correlatie tussen IQ, opleiding, welvaart, welzijn, gezondheid en andere zaken die de meeste mensen positief vinden. Zeker als de armste\domste helft bijvoorbeeld 1 á 2 kinderen krijgt en de rijkste\slimste helft 2 á 3, kan dat hard gaan. Alleen al uit het oogpunt van een erfenis die verdeeld wordt over meer kinderen van rijken of groter is voor kinderen van armen doe je dan ook wat aan het "probleem" van relatieve inkomens- en vermogensverschillen. En dwang is nergens voor nodig en ook ongewenst: voor de echt armen is het bieden van een bescheiden bedrag voor jezelf en je eerste kind in ruil voor een prikpil of spiraaltje waarschijnlijk voldoende. Een flinke belastingkorting voor extra kinderen voor de wat beter gesitueerde Afrikaan doet de rest. Als je de rijke elite niet kunt verslaan, kun je haar op z'n minst vergroten of verdunnen. Niks geen enge nazi-eugenetica praktijken o.b.v. "ras" of spuiten voor gehandicapten en dat soort ellende.

Maar dat mag weer niet van de zelfgezalfde deugers natuurlijk en hun eeuwige schrille gesnerp over de toon of de vorm, de pathos en de emotie van mensen die gekwetst zouden zijn door alleen al de suggestie dat Afrikanen ergens minder in zouden zijn, gemiddeld genomen. Dat ze , eveneens gemiddeld genomen, harder en langer kunnen rennen of wat meer gezegend zijn met uitgesproken geslachtskenmerken is geen probleem. Complimentjes maken, zalvende woorden spreken en stroop om de mond smeren, en daarmee indirect "rasistisch" blanken denigreren, dat mag altijd.

Vorm, toon en emotie. Alles behalve feiten, inhoud of resultaat. Want geweldloze eugenetica met een werkelijk wetenschappelijke en logische ondergrond is rasistisch en paternalistisch of neokoloniaal of zo. En het zou het probleem van armoede, honger, misdaad, corruptie en politieke instabiliteit structureel verminderen of oplossen. Ook in Europa en overal overigens. En vooral dat wil men niet kennelijk. Problemen moeten in stand blijven, zodat de achterban groter wordt of gelijk blijft, zodat men opzichtig kan deugen door voor Sinterklaas te spelen met andermans eigendom, of zelfs andermans leven en welzijn door die zoveel mogelijk asocialen op het dak te sturen.

En nee, asocialen of criminelen omschrijven als asociaal en crimineel (ze breken de wet moedwillig door de grens te overschrijden en hebben gezien het gedrag van de overgrote meerderheid geen intentie iets bij te dragen) is geen rasisme of generalisatie, maar gewoon een constatering. Aso's en criminelen hebben geen specifieke huidskleur (al zijn bij de laatsten bepaalde groepen nogal oververtegenwoordigd) en zijn zeker geen ras of beschermde groep.