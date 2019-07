Ruud Bijsterbosch (42, bij het rode pijltje) maakt de viltjes die je onder de stoelpoten plakt zodat het niet zo krast op je nieuwe laminaat. Wat is Ruud trots op zijn werk! Hoewel hij in Hengelo (Ov) woont is Gronau de enige plek waar hij ooit is geweest in het buitenland. Dat was ook nog eens omdat hij in Glanerbrug de verkeerde afslag had genomen, hij weet het nog goed, het was 1998. Maar nu vliegt hij met Singapore Airlines, grappig genoeg niet naar Singapore maar naar Maleisië. Hij heeft hoge verwachtingen van de vakantie, en dat is niet zo gek, zijn vrouw Moniek was immers de remmende factor in zijn leven maar zij is er vandoor met de loodgieter.

Jacqueline Sneeuwwitje (Geboren 1937 te Los Angeles) heeft afgesproken met haar minnaar, Roderik Dopey. Ze was in het verleden ook verwikkeld in amoureuze relaties met zes anderen maar dat werd ons toch een ingewikkeld gedonder. Derhalve heeft ze een keuze moeten maken die keuze viel op de heer R. Dopey. Vroeger werkte Dopey als koempel in de mijnen van Heerlen, maar in 1974 sloten de mijnen en sindsdien werkt hij als keurslager met hertenvlees als specialisatie.

Sjef Houben, die naam klinkt Limburgs, think again, want Sjef is geboren en getogen in Oost-Groningen. Samen met zijn vriend Rikkert (no homo, zegt hij er dan altijd bij) gaat hij ijsvissen in Vladivostok. Rikkert wilde liever zoals ieder jaar met zijn dikke reet op het strand La Malagueta van Málaga gaan liggen, maar voor ijsvissen maakt hij wel een keer een uitzondering. Sjef zoekt zijn leesbril, want hij gaat onderweg een boek van Saskia Noort lezen. Dat doen al zijn vriendinnen.

Simone (38, leeftijd en achternaam bekend bij redactie) is de langste vrouw van Heerhugowaard. Het beeld vertekent maar Simone is ruim twee meter. Vroeger was ze verliefd op Onno, maar hij bleef steken op 1.60 meter en dus liep die relatie uit op niets. Het sloeg gewoon helemaal nergens meer op. Enfin, in Heerhugowaard staat ze inmiddels bekend als 'gekke Simone' omdat ze een keer in haar reusachtige string in een lantaarnpaal is geklommen. Daarom gaat ze nu naar Scandinavië, daar zoeken naar de liefde, omdat ze weet dat daar ook lange mensen wonen.

Net buiten beeld van de foto bij het rode pijltje loopt Tijmen Diaz, tezamen met zijn stijlloos roze rolkoffertje. Hij doet aan 'stukjes schrijven' maar het is zijn grote droom om dartsprofessional te worden. Meestal komt hij aan het oefenbord echter niet verder dan 26, omdat die vermaledijde 1 en de 5 zo dicht op de 20 zitten. Gooit hij wel een keer een goede pijl, dan kijkt hij meteen om zich heen of anderen het gezien hebben en dan is zijn concentratie weg. Onlangs gooide Tijmen wel een keertje 140, al weet hij niet meer precies wanneer. De reis gaat naar Engeland, het mekka van het darts. Enfin, Tijmen heeft een beetje een vrouwelijk kontje maar voor zover wij weten is het wel een man.

Kijk nou dan toch eens, op de voorgrond nog net te zien, schieten de broers Vervoort (72 en 78) door het beeld. Hun moeder vond het wel grappig haar zoons te vernoemen naar wielrenners. Gilbert Vervoort (vernoemd naar Philippe Gilbert) heeft best een normale naam, maar voor Dumoulin Vervoort zijn de rapen gaar. Wat wel heel frappant is: Gilbert en Dumoulin zijn veel ouder dan de wielrenners dus hun moeder heeft op een vreemde manier een soort voorkennis gehad. Haar hobby is tarotkaarten leggen.

KLM-stewardess Sjaan (79) is zo dement als een deur, maar dankzij Mark Rutte moet ze werken tot ze 90 is. Ze probeert uit te zoeken wanneer haar volgende vlucht vertrekt, al weet ze helemaal niet meer of ze net is geland of dat ze nog moet vertrekken. Vaak is er dan een behulpzame collega die Sjaan op gang helpt. "Vroeger was alles beter", mompelt ze dan nog. Boven haar bed hangt een poster van de vreselijke Hindenburg-ramp. Luguber ja, we weten het.

