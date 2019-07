Mooie langetermijn-cohortstudie weer van het CBS, want Tanja heeft een simpele smaak: ze wil alleen maar het beste. De conclusie is in ieder geval helder: Nederland is het beste land ter wereld. Maar liefst 1 op de 5 dreamers speelt het namelijk gewoon voor elkaar, en eindigt in het beroep dat ze in de brugklas voor ogen hadden. "Kapper was in 1999/’00 het meest genoemde droomberoep, vooral van meisjes in de vmbo-brugklas. Van de brugklassers die kapper wilden worden, is in 2017 16 procent werkzaam in de bedrijfstak haarverzorging of een aanverwante sector, zoals schoonheidszorg. (...) Jongens droomden vooral van een carrière als piloot. Van deze jongens werkt in 2017 bijna 7 procent in de burgerluchtvaart of in een gerelateerde bedrijfstak, zoals vliegtuigreparatie." Kapper, piloot, in dit land kent ambitie geen grenzen!