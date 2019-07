Het boeit me allemaal niet meer, de sluizen staan open. De afspraak is dat wij allemaal druk zijn met werken en belachelijk veel belasting betalen op alles wat je nodig hebt, en dat criminelen lekker hun gang kunnen gaan: hoe groter je bek, beste minder gelazer je met justitie hebt. Wat kan je gebeuren? Een enkelband?? Ondertussen zijn vrouwen vogelvrij met al die TBS randdebielen die hier langs start komen en nèt geen Eur 20.000,- ontvangen. Huis in het buitenland en een uitkering? Mehhh, laat lekker gaan jongens. Appen op je fiets? Eur 90,- boete...

Jezelf als gemeenteraadslid misdragen, en verzetten tegen aanhouding? Wachtgeldje opstrijken tot je dood..

Dit is wat ik op t eerste gezicht om me heen zie in NL, en het maakt me geeneens meer boos... hooguit cynisch met een tikje schaamte dat dit tijdens mijn leven allemaal afspeelde.