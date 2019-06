@chicago river | 28-06-19 | 18:22:

De Grimbergen Triples zijn op, nu over op de Grimpies Optimo Bruno.

Zware jongens, meer iets voor de herfst.

The Doors op de achtergrond.

Even terug naar The good old Days....

Ik had veel Marokkaanse maatjes, met wie je een heerlijk hashje kon roken in het koffiehuis aan de Vleutenseweg of Amsterdamse Straatweg in Utrecht.

Toch is veel verandert na 9/11. Nu ben ik een ouwe bok(48), dus dat zit er niet meer in.

Nu nog even over dit topic; het blijkt een Amerikaan, die via Marokko ons land in kwam.....

Maakt nie uut, toch even een stukkie nostalgie.

Ondertussen staat “Walkin in the Rain” op.

youtu.be/tBBys5TLxCI

“Klok” jongen! Deze is voor jou.