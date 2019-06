Het Geloof, in Jezus, is volgens veel reaguurders een bron van achterlijkheid. Het geloof in Jezus, die echt bestaan heeft (historisch feit) en het Nieuwe Testament (daterend voor 70 na Christus), waar het leven, sterven en de opstanding van Jezus in staat beschreven , is de voornaamste steunpilaar van het Christelijke (achterlijke) westen. De mensen die Jezus gekend hebben, hebben dit laten opschrijven. Zelf hadden deze mensen er niet veel plezier van (werden doodgemaakt op de meest vooruitstrevende manieren). Deze historische gebeurtenis is bepalend geweest voor het Westen en de geschiedenis van het Westen. Zonder deze gebeurtenis, gegarandeerd geen wetenschap/ mensenrechten/ vrijheid..

Het bevreemd mij dat veel mensen hun eigen geschiedenis als achterlijk bestempelen. Terwijl deze mensen zonder het Geloof van hun achterlijke voorvaderen/moeders, achterlijk zouden zijn gebleven. Ze zouden b.v. hun kinderen nog aan een of andere god offeren of harten van gevangen genomen soldaten offeren om de zon te laten schijnen of nog steeds rooftochten plegen om aan vrouwen te komen (polygamie (voor de betere/rijkere mensen dat wel) was normaal in heel veel samenlevingen voor het Christendom) en te sterven voor hun god met het zwaard in de hand.

Gelukkig, blijkbaar om te laten zien hoe achterlijk het Geloof is, hebben we na het Christendom, het atheisme aan de macht gekregen in diverse landen, zoals de USSR, China (uitgeroepen in 1949 tot atheïstische republiek en om lid te mogen worden van de Communistische Partij MOET je atheïst zijn), Cambodja. Om een paar landen die uitgegroeid waren tot die geweldige bakens van kennis, welvarendheid, menselijkheid en vrijheid, te benoemen. Zij waren wel verlicht , achterlijkheid was namelijk verboden, en daar was inenting verplicht. Heel niet achterlijk en zeer vooruitstrevend.