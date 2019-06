De beste stuurlui staan aan wal (en ik ben er één van). Staan in de gebieden waar koeien "van nature" voorkomen, of hun niet huisdier-\boerderijvarianten of voorouders, ook zoveel bomen waaronder ze kunnen schuilen? Staan gnoes op de savanne ook massaal onder de rijkelijke hoeveelheid bomen, yaks in de himalaya boven de boomgrens of de Mongoolse steppen met niets dan gras tot aan de horizon?

En als je dan wat bomen plant op je groene grasmat, en Berta 1 met al haar zusters gaat eronder staan op een snikhete dag als dit, en er komt een klein onweerbuitje over zoals op een hete dag het weer placht te produceren? Gaan we dan ook allemaal boe-hoe roepen als de koeien bliksemsnel gebarbecued worden door Moeder Natuur? Hadden dan die beesten in een, goh, noem eens wat, lekker schaduwrijke en eventueel gekoelde stal moeten staan?

Want oh wat hebben de huisdiertjes het slecht in dit land. Licht elk voorbeeld van excessen en stalbranden er maar uit als zijn de "norm". Elk schandaal met mishandeling van dieren in slachterijen is hoe het zogenaamd standaard gaat. En steekproefsgewijs én aangekondigd regelmatig controleren op handhaving van de regels en boetes uitdelen is kennelijk te moeilijk.

Maar vooral niet denken over hoe die beesten het hebben in de geïdealiseerde Natuur: stress, honger, dorst, ziekte, parasieten, kou, hitte, slagregens, hagelbuien, krokodillen in je kribbe, vuil water moeten zuigen uit een piepkleine poel waar duizend andere diersoorten in hebben zitten lebberen en hun behoefte doen. En als je dan ook maar even ziek wordt, een poot breekt of een moment van ouderdom of zwakte toont, komt niet een lieve veearts je verzorgen of een spuitje geven, of wordt je genadig met een bout door je kop in één keer gedood. Nee, je strot wordt afgeknepen door een leeuw of wolf, of een troep hyena's begint je op te peuzelen terwijl je nog leeft.

Maar wat is de natuur toch mooi hè? En de "bio-industrie" (geef eerst eens een sluitende definitie qua aantallen dieren of omstandigheden zou ik zeggen) zo onmenselijk verschrikkelijk. Gelukkig zit dit stuk onmenselijk omnivoor voor een volstrekt onnatuurlijke ventilator, in zijn eigen onnatuurlijke legbatterij\mensenflat. Ja ik had ook liever een vrijstaande stal met vrije uitloop gehad, maar helaas, als mens tel je niet mee in de groene hypersympathie voor dieren en ingebeelde stress door groene ruimtegebrek in een ruime stal met verdiepingen.

En ik ga net als die verstandige koeien pas naar buiten als het koeler is, of behoefte aan voedsel daartoe noopt. Helaas heb ik geen boer\ober die het komt brengen en voor mijn neus neerzet. Staat tegenover dat ik hopelijk geen bout door mijn kop krijg later, maar gewoon dood ga of een pil van Drion zal moeten slikken of zelf een plastic zak met aangesloten heliumtankje over mijn kop moet trekken. Misschien ook een idee voor humaner slachten: koeien die in een zuurstofloze kamer met een grappig piepend hoog loeitje aan hun zachte eind komen of in laten slapen?