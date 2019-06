Goed. Geval Malek

Meneer is Syrier en draait door. Dat schijnt wel eens te gebeuren. Trauma's of gewoon gek, whatever. Meneer draait door en steekt om zich heen. Roept al of niet "allah hoe hakbaar".

Hoe belangrijjk is het dat de man allah aanroept zij zijn daad. Is dat dan dubbel erg? Is dat dan heeeeel erg veel erger dan als hij allah niet aanroept? De slachtoffers worden er niet anders van. In hoeverre kan je stellen dat als een eenling zoiets doet, zonder voorgeschiedenis van jihadisme, radicalisering of een netwerk van jihadisme en contacten in dat gebeid, dat het gaat om een terrroistische daad?

Mij lijkt dat Venn-diagram jihadisten 100% past binnen Venndiagram idioten en psychopaten, ofwel jihadisme - in dit soort enkele gevallen - lijkt meer een soort gelegenheidsexcuus te zijn voor een toch al zieke geest. Zelfde geval als de mafklapper in Utfrecht laatst. Ook geen hardcore jihadist, wel een totaal-idioot.

Beide gasten hoef ik hier in in dit land, laat dat duidelijk zijn, maar waar het om gaat is even de vraag: "allah hoe haakbaar", hoeveel erger maakt dat zinnetje het voor de goegemeente alhier?

Om ff te vergelijken: Laatst in Groningen werd zomaar een hardloper doodgestoken. Out of the blue. De ophef daarover haalt het niet bij Malek. De kernvraag is: waarom?