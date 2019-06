"Ik weet niet wat er toen gaande was. Ik heb nooit zoiets meegemaakt. Ik werd wakker toen ik bij de politie was en zakken om mijn handen kreeg." Nou, 'wat er toen gaande was', was dat zijn echtgenote met zesmessteken is gedood en de woning vervolgens in brand gezet is. Op camera is te zien hoe Mimoen benzine koopt en zijn huis betreedt, en zich vijf minuten nadat de brandweer het blussen start bij de politie meldt met de woorden: "Vrouw dood, ik heb het gedaan."

Nadat zijn echtgenote tegen zijn verbod in toch contact had met een broer van de buurvrouw, begon de verdachte door te draaien en te zinspelen op moord. Zijn vrouw trok destijds in bij haar dochters en zus. Mimoen ontkent de disharmonie nu; "Ik heb 49 jaar met haar samengewoond. Het is altijd goed gegaan, ik hou van deze vrouw. Ik heb zoiets nooit gezegd." Opnamen laten echter iets anders horen: "Die ellendeling is terug gekomen. Zij heeft mij onder het oog van mensen te schande gebracht."

Het OM gaat niet mee in de door de verdachte geclaimde 'dissociatieve fugue' en eist 20 jaar celstraf. Psychologen bestempelen hem als volledig toerekeningsvatbaar. Mimoen "wil dat mijn kinderen mij vergeven. En ook die betrokken agent vraag ik om vergiffenis. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik hou zoveel van mijn elf kinderen. Ik ben nog nooit in contact geweest met justitie en vraag om vergiffenis." 11 kinderen, niet mis.