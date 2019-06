p 14 maart organiseerde het Franse veeteeltinstituut Institut de l'Elevage (Idele) in Parijs de ‘Conférence Grand Angle Ovin’. Daar konden 160 aanwezigen en alle volgers via de teleconferentie kennis maken met een diversiteit aan thema’s waar de vele Franse onderzoekers en voorlichters in de schapenhouderij momenteel mee aan de slag zijn. Een belangrijk onderwerp zijn de Franse wolven.

De wolf in Frankrijk

De eerste wolven verschenen reeds 27 jaar geleden in Frankrijk. Michel Meuret, dé specialist in Frankrijk, verbonden aan het INRA-onderzoeksinstituut met zetel in Montpellier, maakte een balans op wat betreft de impact op de schapenhouderij en gaf ook een beeld van mogelijke oplossingen. Nu we ook in Vlaanderen met een wolvenpaar - en straks een roedel - geconfronteerd worden, is het erg interessant om de ervaringen bij onze buren te beluisteren.

Michel Meuret, specialist aan het Franse landbouwinstituut INRA.Michel Meuret, specialist aan het Franse landbouwinstituut INRA. - INRA

Franrijk is het land binnen de Europese Unie (EU) waar per jaar het meeste dieren gedood worden door wolven. Er zijn momenteel ongeveer 500 wolven, die over 40 departementen gespreid leven, vooral aan de oost- en zuidoost kant (Les Alpes en de Provence). Er worden per jaar meer dan 12.000 landbouwdieren gedood (2018) en het aantal slachtoffers stijgt met meer dan 1.000 per jaar.

Per wolf worden per jaar ongeveer 80.000 euro kosten gemaakt; in grootteorde betaalt de overheid ruim 60.000 euro per wolf aan beschermingsmaatregelen, de veehouders maken zelf 15.000 euro per wolf per jaar kosten voor beschermingsmaatregelen en er wordt ongeveer 5.000 euro aan schadevergoeding per wolf uitgekeerd.