Is natuurlijk heel belangrijk allemaal maar ondertussen lees ik al dagen helemaal NIETS over een Pim Fortuyn moord in Duitsland op de politicus Lübke. Het nieuws daarover was maar heel even interessant, zo lang ook een allochtoon nog dader kon zijn maar nu is het een neo-nazi en zwijgen ALLE rechtse blogs als het graf. Komt de kogel niet van links dan is het gewoon niet gebeurd.

En ja, heel interessant allemaal, de Amsterdamse en Kabeljauwse twisten over bosjes in Buitenveldert, een schooltje in west, een Airbnb aanslag.. Wat geen aandacht krijgt is ook nieuwswaardig, in dit geval.