mark1487 | 10-06-19 | 13:48 | In normale mensentaal heet dat "wat leuks organiseren.". Doen we hier in de buurt ook weleens. Kids voetballen, er komt iemand voor de deur staan met een glaasje wijn. "Jij ook eentje?" "Ja, lekker. Dan haal ik even een stokbroodje op van thuis" En voor je het weet zit je gezellig met een man of 10 te borrelen. Goed voor de sociale cohesie in de buurt en bovendien reuze gezellig. Droomt u maar lekker verder over een marxistische planstaat waar je dat aan moet vragen bij de gemeente. Of beter: ga in Amsterdam wonen!