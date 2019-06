`Die mompelaar is de directeur van die instelling. Deze man was en is ook verantwoordelijk voor de 'behandeling' van Panhuis..

Mompelaar vond dat Panhuis een 'modelpatient' was. Nou dat ziet de familie van Anne Faber toch wel heel anders.

NB. De moeder van deze Peter M heeft aangegeven dat hij levensgevaarlijk is zonder medicijnen. Ook was bij de instelling aangegeven dat Petyer M zou vluchten zodra hij de kans kreeg.

En dan stuurt deze instelling hem een uur onbegeleid weg......

En nu 'verbaasd' reageren dat hij is gevlucht..

Deze directie is compleet incompetent om dit soort gevaarlijke gekken te behandelen.