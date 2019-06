Gezien het beleid van de afgelopen 10/15 jaar had ik al geconcludeerd dat Nederland overgenomen is door een criminele organisatie. Hoe kun je anders uitleggen dat een overheid criminele activiteiten faciliteert? Noem maar een onderwerp op, enkel de politie doet nog wel eens zijn best het te counteren - maar dan wordt de geldkraan dichtgeschroefd zodat zaken op de plank kunnen.

Men heeft de gemeente- en rijkspolitie omgevormd naar een Nationale Politie, zodoende heeft de landelijke politiek er iets over te zeggen. Gevolg: politie moet nationaal wensbeleid uitdragen (iftars e.d.) en heeft steeds minder vermogen om 'boeven te vangen'. Hieroverheen nog een rechterlijke macht die regelrecht uit de libelle zomerfeesten lijkt te zijn geplukt en menig sluikslachter krijgt fopstrafjes omdat we de gevangenissen leeg willen hebben. De boodschap die het OM uitdraagt, wordt goed begrepen, Opsporing Verzocht staat er vol mee.

Nu dus de slager zijn eigen vlees laten keuren. Hoogstwaarschijnlijk deed men dit al maar wil men het nu een legaal tintje laten geven. Nederland is ritselland, alles is nu 'te regelen'. Mocht u zich nu afvragen waarom we een narco- en kinderprostitutiestaat zijn, mocht u zich afvragen waarom we toch open grenzen hebben, mocht u willen weten waarom er toch zo vaak illegale drugslabs worden opgerold maar het proces gaat gewoon door, dan is het antwoord eigenlijk in dit topic besloten. Veel succes met het opgeheven vingertje richting andere landen, die lachen inmiddels de ballen uit de broek over zoveel schaamteloze corruptie.