Iets waarin Ajax en feyenoord gelijk zijn, is dat het er maar over 1 club gaat. Zowel in Amsterdam als Rotterdam hebben ze alleen over Ajax. feyenoord mag willen dat Ajacieden op ze neerkijken. Dat is ze niet gegund, want feyenoord doet er voor Ajacieden niet toe. Net als alle andere clubs behalve Ajax. Spelers mogen blij zijn dat Ajax de gentlemans agreement negeert. De weg naar de echte top gaat immers niet meer via PSV of feyenoord, maar uitsluitend via Ajax (behalve als buitenlandse clubs spelers oppikken van buiten de traditionele top 3). Spelersmakelaars voorzien dat hun spelers bij PSV en feyenoord niet optimaal gaan renderen en proberen ze bij Ajax te slijten, zodat ze maximaal in waarde toenemen. Ieder talent weet dat hij bij Ajax moet spelen voor een grote transfer. Het zou sneu zijn als een gentlemans agreement met een verder onbeduidende club dat in de weg zou staan.