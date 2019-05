Weet u nog, die nieuwe Ferrari F8 Tributo en dat we zo tof konden doen over 'geen hybridefratsen'. Nou, de aller- allernieuwste Ferrari is de SF90 en die heeft wel de Ziekte van Hybride. Weliswaar met een 4 liter V8 en in totaal 1.000 pk, maar ook met drie elektromotoren, dus hang je ballen maar aan de boom en geef je mannelijkheid gewoon weg want onder de streep is iedereen die in dit ding rijdt een Lul in een Prius - je moet er alleen de voornaam Dagobert voor hebben. Lilian Marijnissen heeft nog niet gereageerd.