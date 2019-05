AMSTERDAM - Geen hipsterenclave zonder voedseltrucks. Maar één zo'n quinoakeuken zet nu het hele voedselfestival "Rollende Keukens" op losse schroeven. GroenLinks Amsterdam heeft in lokale krant Pravda geconstateerd dat er ernstig gezondigd wordt tegen de ijzeren wetten van hun klimaatreligie, en schrijft in een woedend communiqué dat deze zware klimaatmisdaad niet zonder gevolgen kan blijven. Eén koffiekraam blijkt namelijk op kolen gestookt te worden.

"Dikke Bertha heeft ons een loer gedraaid", schrijft het Politburo van de Mokumse kolchoz. "Onder vermomming van een food truck hebben de uitbaters van een koffiekarretje een kolencentrale langs de camera's van de milieuzone gesmokkeld. Die kolencentrale wordt gebruikt om huishoudelijke apparatuur aan te drijven, waarmee ze dodelijke fijnstof in de schone Amsterdamse lucht pompen. Omwonenden van Rollende Keukens blijken na een eigen meting door GroenLinks gemiddeld zeventien uur korter te leven. Mensen die koffie van Dikke Bertha drinken, leven gemiddeld zelfs 21 uur korter, waarmee de giftige werking van hun brouwsels onuitstotelijk (sic) is aangetoond."

De briesende partijleiding vervolgt: "Dikke Bertha heeft onder valse voorwendselen een horecavergunning gekregen. Maar ze ontberen een stookontheffing, een milieuvergunning en ze hebben nergens in hun vervoerspapieren opgegeven dat ze clandestiene fossiele brandstoffen binnen de Ring transporteren." Of dat allemaal nog niet erg genoeg is, weet GroenLinks ook nog wat te vertellen over de exploitant van de Victoriaans uitziende espressomachine: "De uitbaters verschuilen zich achter koffie, maar zijn zelf in werkelijkheid ook nog alcoholist. Ze gieten namelijk brandewijn in hun bonendrank!" Bij navraag blijkt dit laatste overigens inderdaad te kloppen. Of de gebruikte koffiebonen aan alle keurmerken voor beter leven, beter boeren en eerlijke handel voldoen, laat GroenLinks opvallend genoeg in het midden.