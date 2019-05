:

Het is een als schimmel woekerende overgevoeligheid die schaamtegevoelens in ons opwekt zodra in een bepaalde context bepaalde kwesties in bepaalde bewoordingen worden aangeroerd. Het slijt er in zonder dat je er erg in hebt. Een zwarte als knecht is op z'n minst verdacht, want ja, slavernij en zo, dus ga je de zwarte knecht uit de weg.

Ander voorbeeld. Eertijds werd verondersteld dat de neger evolutionair dichter bij de aap stond, maar we hebben bijgeleerd en specifiek zwarten vergelijken met apen, dat doe je als weldenkend mens tegenwoordig niet meer, dat doe je alleen als je wilt schelden. Maar als dan de Apenheul een commercial maakt met als payoff "herken jezelf", dan is er meteen die doorgeschoten schaamtereflex en lopen er enkel blanke mensjes in rond, want die mogen zichzelf herkennen in een aap. Niet-blanken rond laten lopen in diezelfde commercial en dan eindigen met "herken jezelf", dat is meteen verdacht...