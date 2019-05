Goed, sinds kanshebber Tom Dumoulin is verdwenen uit de Giro is het allemaal wat minder leuk. Maar: hoewel de benen nog niet helemaal top zijn, ligt de Groninger eenmansaardbeving Bauke Mollema op podiumkoers, mogelijk zelfs zilver. Zijn grootste concurrent is een Sloveen (Roglic) en alle Slovenen worden over een paar jaar toch uit de uitslag geschrapt wegens prestatieverhogende speed. Dus hup Bauke, stoempen, hakken, zagen, tegen de wind in, want de gouden plak via een diskwalificatie van een ander lonkt. Laat de Adelaar weer brullen! LIVE op onze makkers van Eurosport.

INSTA-UPDATE: Mollema in de AANVAL, heeft +2 minuten op het peloton

UPDATE: De Adelaar heeft nog 40", maar er volgt nog een zware slotklim.

UPDATE: Goeie genade wat een slagveld.

Boem, Ho