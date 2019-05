In 2003 was er op de BBC een documentaire over Victoria Cross dragers (Toen 1354 soldaten), Vergelijkbaar met de militaire Willemsorde bij ons. Een fantastische documentaire gepresenteerd door journalist, Top Gear, Grand tour, GS vriend en all-round zeer grappige cynicus Jeremy Clarkson. Hij vertelde echter serieus in die documentaire, meeslepend zoals alleen Clarkson dat kan over VC helden en ook het verhaal van een Majoor. Hoe die majoor met gevaar voor eigen leven heldendaden verrichtte in september 1944 in Arnhem tijdens Operation Market Garden omdat hij deed wat hij moest doen en daarom dus het VC kreeg. Zijn naam was Majoor Robert Henry Cain. Aan het einde van die docu zei Clarkson: "Waarom vertel ik ook specifiek het verhaal van Majoor Cain? Omdat het mijn schoonvader was. En mijn vrouw hoorde pas na zijn dood dat hij VC drager was. Waarom?" En zoals Clarkson het mooi zei: "He'd never thought to mention it."

