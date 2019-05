Beste stemmentellers. Omdat we horendol worden van al jullie sippe stippenmailtjes (help! ik sta niet op de kaart!) hebben we fluks een update van onze stippenkaart gemaakt. Hier is ie dan. Iedere stip is een vriend van de vrije verkiezingsuitslagen. Iedere stip is een kootje in de middelvinger naar de Brusselse bureaucraten die besloten hebben dat wij pas op zondagavond de uitslag van onze eigen verkiezingen mogen weten. Voor alle niet-stemmentellers: aanmelden kan nog. En voor iedereen: intunen op de enigste echte aller uniekste super exclusieve livestream kan aanstaande donderdag vanaf exact ongeveer 20:50 uur.

Een belangrijke mededeling voor het Hooggeëerde Gilde Der Stemmentellers: zojuist hebben we per email het Stemmentelformulier (pdf) verzonden waarop je de uitslag kunt noteren terwijl die wordt voorgelezen. In die mail zitten ook instructies over hoe het digitaal doorgeven van de uitslag aan GS werkt. Controleer je mailbox (of spam), en kijk alsjeblieft nog een keer of je gegevens kloppen. Als je nog geen bureau hebt uitgekozen, doe dat dan zo snel mogelijk. Wij hebben helaas niet de tijd of middelen om voor iedereen het meest geschikte bureau aan te wijzen, je moet er echt zelf eentje uitkiezen.

BONUS-kaartje na de breek: postcodekanjer Josse de Voogd heeft alvast geanalyseerd in welke provincies we relatief veel en weinig stemmentellers hebben. De conclusie is duidelijk: wij willen meer meer meer Limburgers. Kunnen jullie dat regelen?

Limburgers, we need YOU