En of je een 'ducted fan' nu eigenlijk wel een straalmotor of 'jet engine' mag noemen laten we maar even aan de experts over, want we willen Liliums marketing schtick natuurlijk niet verpesten. Al lijken de YouTube-comments toch vooral te zeggen dat dit filmpje veel te veel een emotioneel filmpje voor investeerders is ipv een filmpje waar je als tech head iets aan hebt, maar goed. Het team sleepte in 2016 €10 miljoen en in 2017 €90 miljoen binnen en maakte dit jaar de eerste testvlucht. In 2025 gaat-ie de markt op. Behouden vaart op eigen kompas buren! Mooie fotootjes na de breek.