Krijgen we nu de opnatting van de aarde ?! De klimatologen rekenen zich suf om te bepalen hoeveel er méér gevallen is dan gemiddeld in 10 jaar tijd in mei . De schatting is dat er gemiddeld in 10 jaar in mei al 0,0000000001mm méér is gevallen , en het is pas 20 mei ! , dus dat zal wel een nieuw record worden , de kaplaarzen vliegen de winkels uit .