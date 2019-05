Het is ook een hype en binnen het netwerk kunnen ze hun 'gezonde' leefstijl tonen om meer status te vergaren. Pathos natuurlijk. Bewegen is noodzakelijk, maar ik denk dat de huishoudster, de vaatwasser en de robotstofzuiger eruit schoppen en zelf het werk gaan doen meer voordelen heeft. Op zondagochtend doe ik altijd om 9.00 uur boodschappen. In de straat zit ook een sportschool. Rond die tijd veel meisjes met norse zure blik en een 'don't fuck with me houding' in pitbull-smoking met een blonde paardenstaart en een enorme sporttas waarin voor minstens een maand kleding zit. Ga lekker wandelen in het park of een eind fietsen. Maar dat is natuurlijk niet sexy.