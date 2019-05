Chapeau reaguurders! In een poging om te kijken hoe ver we komen, kwam u nog best ver, in deze MegaMoeilijke MuziekQuiz. Het money shot uit Smack My Bitch Up (Prodigy) was natuurlijk een weggevert (alsook een lokkertje). En u had verder weinig moeite met grafiese shots van Prince, New Order en zelfs de bescheiden Volle Maan van ons aller Daniel Lohues werd geraden. We dachten dat u massaal stuk zou gaan om dat malle screenshot uit de beroemde kaboutervideo Tumble & Fall van Johan, maar ook daar had u weinig moeite mee. Dit uit de comments geplukte lijstje is - op 3 na - spot on de goeiste & zelfs met timestamps. Waarvoor hulde. Na de break de missing links, 4, 9 & 13.

1 Bosse feat. Anna Loos - Frankfurt Oder youtu.be/Mg3CdijJe24?t=1

2 Kensington - Streets youtu.be/OoYbO46baX4?t=1

3 Prodigy - Smack My Bitch Up youtu.be/79iqeItl4SE?t=262

4

5 Prince - Sign O' The Times youtu.be/8EdxM72EZ94?t=101

6 New Order - Blue Monday youtu.be/FYH8DsU2WCk

7 Daniël Lohues - Volle Maone youtu.be/M_lhTmGr1Ow?t=6

8 Johan - Tumble And Fall

9

10 Anouk - Dominique youtu.be/uCT7Rbaax48?t=48

11 Rammstein - Deutschland youtu.be/NeQM1c-XCDc?t=34

12 Ultravox - Vienna youtu.be/xJeWySiuq1I?t=16

13

4. Roxeanne Hazes - Ik was toch je meisje

9. Guus Meeuwis - Brabant

13. Queen - Somebody to love

(Volgende week een makkie: 13 screenshots uit films met Rocco Sifredi)