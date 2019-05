Je moet wel een bijzonder sneu Deugaapje zijn om je werkelijk te gaan schamen voor een bosje bloemen. Er zijn dus mensen die zich tegen betaling een schuldgevoel laten aanpraten door de één of andere sukkelige vingerwapperaar.

Op deze manier stook je natuurlijk wel de maatschappij tegen elkaar op. Al de mooie ronkende woorden over 'verbinding' ten spijt lijkt de MSM en de politiek zichzelf als doel gesteld te hebben om zoveel mogelijk mensen, zo snel mogelijk tegen elkaar op te zetten.

Waar je voorheen nog bij de BBQ-ende buurman dacht dat dat gewoon bij de zomer hoort en we het met elkaar moeten doen, dus kom op, leven en laten leven, is nu een BBQ verworden tot iets wat mensen direct woedend maakt. Een houtkacheltje of open haard is ineens "asociaal" geworden en in het vliegtuig stappen moet je met een papieren zak over je hoofd doen om te voorkomen dat de buurman je ruiten komt ingooien wegens klimaatgekte.

Al die micro-meningkjes, kleine ongemakken, en andere minuscule verwaarloosbare zaken worden door de politiek gretig uitvergroot en voorgesteld als gigantische problemen, asociaal gedrag of dingen "waar je je voor zou moeten schamen". Dat is geweldig nieuws voor de GroenLinks buurman die al jaren een pesthekel heeft aan je BBQ of aan wat dan ook, en die nu eindelijk zijn kans schoon ziet om, met de polariserende grootspraak van wat politieke partijtjes als basis, eindelijk zijn zo vurig gewenste BBQ- auto- scooter- kachel- vuurwerkverbod kan gaan pogen af te dwingen.

Met dank aan partijen als GroenLinks en D66 die op niets anders uit lijken te zijn dan op ramkoers te gaan met de middenklasse. Het is echt mensen tegen elkaar op proberen te zetten, mensen gek maken. Een soort kunstmatig aangewakkerde 'revolutie' die door enkele gluiperige demagogen als Klaver en Jetten stiekem word gevoerd met als doel de grote massa door een heel klein groepje 'idealisten' aan te sturen. En dat alleen om een handvol goedkope macht en wat knikkers.