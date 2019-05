: Als je je in een uitzichtloze of kwetsbare situatie bevindt (bv. door armoede of conflict in je land van herkomst), maar tegelijkertijd weet dat er een kans bestaat op verblijf in (west-)Europa waar alles voor je betaald en geregeld wordt, dan begrijp ik best dat mensen de oversteek wagen. Zeker als je weet dat er mensen zijn die je naar Europa kunnen brengen (de mensensmokkelaars) en je bij de oversteek in de Middellandse Zee toch wel een grote kans hebt gered te worden. Tuurlijk, je loopt het risico om te verdrinken of geen verblijf te krijgen in je land van aankomst, maar wat heb je te verliezen? Als je dan ook nog eens geen paspoort hebt dan bemoeilijkt dat een eventuele uitzetting dus daar win je weer tijd mee. De vorenstaande factoren maken het, lijkt mij, best de moeite waard om de gok/oversteek te wagen. Aangezien wij bovendien in het geval van mensen die asiel aanvragen ze ook niet tegenwerpen dat ze in een land in de buurt van het land van herkomst verblijf hadden kunnen krijgen, nodigt dat alleen nog maar meer uit de oversteek te wagen. Ik neem het die mensen eerlijk gezegd ook niet eens kwalijk: het is hoe het systeem nu in elkaar zit en hoe het door ditzelfde systeem wordt gefaciliteerd.

Punt is dan alleen weer wel: mensen die op deze manier (illegaal dus) het land binnenkomen en dan veelal of in de illegaliteit belanden of aanspraak maken op een asielvergunning kosten de samenleving een hoop geld. Dit geldt eens te meer voor de mensen die ook daadwerkelijk een asielstatus toegekend krijgen. Zoals ook blijkt uit cijfers en onderzoeken van onder meer het CBS en het SCP blijft het gros van de asielstatushouders gedurende jaren en zo niet langer afhankelijk van de bijstand. Tel daar nog eens de overige voorzieningen waar men gebruik van maakt bij op en je hebt toch een flinke belasting op je sociale stelsel. U kunt Mr_Natural wel automatisch in het "verliezende kamp" zetten omdat hij er iets van zegt, maar dat is ten eerste niet alleen een drogreden, het wijzigt de realiteit ook niet: het brengt enorme lasten met zich mee die alleen maar zullen toenemen als de huidige trends zich doorzetten. Dit geldt evenzogoed voor de slachtoffers die zullen blijven vallen bij de oversteek naar Europa. Het zou daarom al een wereld van verschil maken als het IOM nu ook inderdaad werk gaat maken van het bestrijden van mensensmokkel: de enigen die daar echt van profiteren zijn de mensensmokkelaars, die profiteren van het leed van de ander.

Ik ben het verder wel met u eens dat Afrika ook eerlijke kansen verdient en dat we best iets mogen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven aldaar. Het is alleen echt niet zo dat het allemaal de schuld is van buitenstaanders dat het op veel plaatsen daar ellendig is. Struikelblokken die u denk ik een beetje te gemakkelijk pareert is dat er niet alleen erg veel corruptie heerst aldaar, maar tegelijkertijd het continent ook gebukt gaat onder overbevolking (in een land als Nigeria bijvoorbeeld is dat een serieus probleem). Zolang je die twee problemen niet eerst steviger aanpakt, zal het continent nooit een kans krijgen zich te ontwikkelen: investeringen die je dan doet zullen ofwel (deels) in de verkeerde zakken verdwijnen ofwel achter de bevolkingsgroei aanhobbelen. Bovendien, een grote jeugdige bevolking is een broedplaats voor conflict (Al-Shabaab bijvoorbeeld profiteert hiervan en kon makkelijk aan rekruten komen hierdoor): dat zal de ontwikkeling van het continent ook niet ten goede komen). Een te grote bevolking zorgt daarnaast ook voor grote problemen op andere vlakken, zoals op het gebied van voedselvoorziening. Als je dat nog combineert met het feit dat de Sahara "groeit", dan maakt dat mijns inziens het probleem overbevolking alleen maar urgenter om aan te pakken.