"Ik ben Zelf de Zoon van God"

Maar ben je dan van dezelfde essentie als God de Vader, en dus gelijk aan Hem, of ben je uit Hem voortgekomen en dus ondergeschikt aan Hem? Heb je zowel een goddelijke als een menselijke "natuur", of alleen maar een goddelijke? En heeft je menselijke natuur "geleden" aan het kruis, of heb je totaal niet geleden aan het kruis, omdat je goddelijke natuur geen menselijke lijden kent?

Kijk, over dit soort onzinnige vragen gingen de eerste christelijke concilies in de vierde en vijfde eeuw. Daarover sloegen bisschoppen en patriarchen (arianen, nestorianen, monofysieten, chalcedoniers, etc, etc) elkaar de hersens in, en excommuniceerden ze elkaar dat het een lieve lust was.

Het is voor een normaal, atheïstisch mens allemaal nauwelijks te volgen, en komt hooguit even in een talkshow tot uiting, waar, alweer jaren geleden, toen het over de kruisdood van Jezus ging, waarna hij plotseling weer springlevend bleek, Jeroen Pauw, volkomen volgens alle wetten der logica, opmerkte: "Maar dan was Jezus dus niet dood". Waarop de ridicule non sequitur van Andries Knevel - die echt gelooft dat Jezus eerst morsdood was, en daarna weer springlevend - volgde: "Maar een wonder, Jeroen, dat kán toch?"

Religekkies zijn schattig en vertederend, maar ze moeten maar liever niets voor het zeggen hebben, in Nederland niet, en in Brussel ook niet.