Wij herdenken de soldaten en strijders die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Een generatie dappere strijders zoals die nooit meer zal bestaan. Want die vrijheid die we toen geschonken hebben gekregen is definitief. Nooit zullen we nog strijden voor de vrijheid want de eeuwige vrede is uitgebroken. En wie denkt dat we misschien niet helemaal zo vrij zijn moet z'n bek houden en is een racist.