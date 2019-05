Jank Nederland zit ook weer te krijsen. Man man man wat is het toch met die rupsen, muggen en hoornaars. Zelf ben ik geen wetenschapper maar wel een goede waarnemer en zit dan ook vaak met mijn hol in de natuur. Teken gewoon binnen 24 uur van je lijf trekken niks moeilijks aan. Dus als je in het gras hebt gelopen of in een bos bent geweest gewoon jezelf nakijken. Ben zelf tientallen keren gebeten niks aan de hand mits je binnen 24 uur erbij bent. Dan de processie rups want oh oh oh wat is dat beestje eng. Nou ik kan je alvast verklappen dat je op 10 meter gewoon kan toekijken, niks aan de hand. Dus gewoon goed voor je kijken en je bek uit de telefoon halen. Hoornaars ook niks mee aan de hand uit de buurt blijven van het nest (minimaal 5 meter) en niet gaan krijsen en slaan als er een eentje in jouw buurt komt. Zij zijn banger voor jouw dan jij voor hen. Kennis over insecten is bedroevend laag als ik mensen om mij heen hoor. Zweefvliegen zijn wespen, horzels zijn hoornaars en elke wesp is een Aziatische hoornaar. En oja niet vergeten een libel kan steken. De mens is tegenwoordig nauwelijks verbonden met de natuur en dan leggen dit soort bange rupsen verhaaltjes brood op de plank.