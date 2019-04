Dit vind ik al genoeg. Met dank aan Jan Dijkstra.

Is Yoeri Albrecht van het Amsterdamse debatcentrum De Balie een leugenaar?

Ik vraag dat, omdat hij gisteren een ongelooflijk verhaal vertelde.

Hij zei dat u dolgraag op Internationale Vrouwendag wilde spreken in Amsterdam. Sterker: uw kantoor had hem benaderd met de vraag of De Balie iets wilde organiseren. U wilde uitleggen hoe belangrijk vrouwenrechten zijn. U wilde uitleggen hoezeer de EU zich bezighoudt met vrouwenrechten. U dacht zelf qua locatie niet aan De Balie, want te klein, maar aan Carré. Of de Stadsschouwburg. U was namelijk echt betrokken bij ‘that sort of things’. Albrecht zei toen: “Dat komt mooi uit, want wij hebben een halfjaar geleden voor die dag een vrouw uitgenodigd die echt iets weet van het belang van vrouwenrechten, die echt recht van spreken heeft. Misschien kunt u samen spreken”. U zou dat volgens Albrecht een erg goed idee hebben gevonden en er over nadenken. Daarna vroeg u om informatie over die vrouw. En meer informatie. En nóg meer informatie. Om drie weken later te zeggen: toch maar niet…”

Die vrouw, meneer Timmermans, was Zineb el Rhazoui. Zineb el Rhazoui is een Frans-Marokkaanse journaliste, die de aanslag op Charlie Hebdo overleefde en die sinds ze zich tot islamcriticus bekeerde een Wilders-achtige beveiliging nodig heeft.

De aanslag op Charlie Hebdo, waarover u op 7 januari 2015 op Facebook schreef: “Shocked by the horrific terrorist attack on Paris and Charlie Hebdo. We mourn the victims and our thoughts are with their loved ones. This attack is an attack on all of us, on our fundamental values, on the freedoms our European societies are built upon. That is why all Europeans need to stand firm in our solidarity with the French people. Barbarism will not prevail, terrorism will be defeated if we stand up for our liberty and express our resolve to defend our values, shoulder to shoulder.”

Yoeri Albrecht van De Balie bood u een geweldig kans om op Internationale Vrouwendag samen met een vrouw voor wie het allemaal écht dichtbij kwam (en komt) een statement te maken over de fundamentele waarden en de vrijheden waarop de Europese gemeenschappen gebouwd zijn. Om uw solidariteit te tonen met de slachtoffers van barbarisme. Om te staan voor onze vrijheden. Schouder aan schouder.

Maar toen u hoorde met wie u op de foto zou staan, wilde u opeens toch niet komen op het feestje dat Yoeri Albrecht voor u moest organiseren.

Zo is dus de timmerfrans. Kwal.