Dat Otten niet gelijktijdig medewerker van de 2e kamerfractie kan zijn en gelijktijdig gekozen lid van de 1e kamer, vind ik logisch. Het penningmeesterschap van de partij ligt dichter bij "medewerker" dan bij "senator"; het is niet slim om de boel in de vorm van 1 persoon 'aan elkaar te plakken'. (Dat doet de VVD wel). Het lijkt mij heel begrijpelijk om dan ook iedere schijn van belangenverstrengeling te willen voorkomen. Ik zie daar de redelijkheid van in. Als er echt shit was, zouden ze hem in zijn geheel wel uit de partij hebben gezet. Dat lees ik nergens.

Als hij in de rol van penningmeester iets heeft gedaan wat niet wenselijk was of misschien niet mocht, dan is dat te corrigeren. Dat zullen we ongetwijfeld gaan horen. Ik zie echter wel de verbeten wanhoop waarmee al die dingen aan elkaar geregen worden om iets te suggereren. Framen heet dat.

Dat er in de FvD kritiek op de leider mag zijn (in tegenstelling tot bijv de PVV) vind ik alleen maar goed. Hij had best wel een paar argumenten.

Wat mij meer stoort, is dat er bij al die slaafse buklaven van de andere partijen geen kritiek op de leiders is, wat uitsluitend te wijten is aan een volslagen gebrek aan integriteit van die moreel gemankeerde parasieten. Doorgaans nooit een vak geleerd, te slecht voor het bedrijf, zelfs te slecht voor het onderwijs, tja, dan maar braaf je kunstje doen en verder precies wat de baas zegt. Partijkartel heet dat. Fractiediscipline. Baantjescarrousel. De wet van behoud van ellende.

Na de verkiezingen zoeken al die lowlifes nog steeds naarstig naar iets om te 'zagen', want ja: 23 mei nadert met rasse schreden en dan gaat de FvD sloopkogel er nog een keer doorheen.

Mooiste in dit topic vind ik dat Thierry kennelijk schijt heeft aan de pers.