Mailtje: "Afgelopen nacht zijn er bij meerdere kerken in Leerdam pogingen tot brandstichting geweest. 1 daarvan is gelukt. Er was brand in nieuwbouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Leerdam. Deze kerk is in aanbouw. Informatie is afkomstig van de brandweer. Niets hierover in MSM."

Wij checken. Brandweer Leerdam is volgens hun twitteraccount vanmorgen inderdaad uitgerukt voor een brand op de Drossaardlaan, waar een nieuwe gereformeerde kerk in aanbouw is. De contouren van de buitenkant van de aanbouw komen overeen met de foto's van de binnenkant. Was vanmorgen vroeg, vooralsnog geen (lokale) nieuwsberichtgeving. Vier dagen, op 15 april, terug rukten de Leerdamse spuitgasten ook al uit voor een brandmelding bij de Gereformeerde Bijbelstichting. Het is onduidelijk hoe dat is afgelopen, want daarover is ook geen berichtgeving terug te vinden in de (lokale) media. In Leerdam gaat wel het verhaal dat er verhoogd toezicht is op alle kerken in het dorp.

Dus leggen we het hier maar even neer.