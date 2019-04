Cryptomijnwerkershelm op en roze lampjes aan, we're digging for digital freedom over here!

Aankomende vrijdag is het Happy Hour want Gulden x GeenStijl is goedgekeurd door de Gulden Advisory Board. GS voerde vorige maand de Gulden weer in en de adviesraad van cryptowijzen heeft nu ook de digiduimpjes opgestoken. Sterker nog, er is een dikke donatie-drive aan de gang in de Guldengemeenschap: de community is sinds maandagavond bezig om 500.000 Gulden bij elkaar te krijgen voor GS en die teller tikt lekker. De bijeen gebrachte pieken gaan we vastzetten in het zogenaamde 'Witness'-model van Gulden want we zitten er niet in voor het snelle geld: Witness is sparen en network building ineen.

Biertje met saté?

De invoering van Gulden op GS heeft meteen tot een heleboel nieuwe gebruikers geleid, en als je interesse verder gaat dan alleen een piekpijp met wisselgeld op de blockchain is er vrijdag een meet-up in 020, met Gulden-devs, mensen van het Nocks betaalplatform en met ons van het roze blog. Kun je bij zijn, wel ff hierrr aanmelden. Aanhaken in de Gulden community kan uiteraard ook online, via Slack.