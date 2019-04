Welbevinden. Vroeger, zeg in de jaren vijftig - zestig, was welbevinden een collectief gedeeld goed. Zo waren er in die jaren opvallend veel kinderwagens te zien in het stads- en straatbeeld, wat niet alleen welbevinden betekende voor de ouders, maar ook voor de hele stad of straat. Dat is vanaf de jaren zeventig met rasse schreden geïndividualiseerd. Welbevinden is nu een cruise maken naar de pinguïns en dan door een NRC journalist te worden beleerd hoe slecht dat wel is voor 'het klimaat'. Welbevinden is: vliegschaamte en cruiseschaamte aankweken en daarvan weer zondebewust genieten. Charles Dickens wist haarfijn hoe rijke mensen zich welbevinden. Wanneer ze een groot vreetfestijn organiseerden, dan werden voor een appel en een ei armen ingehuurd om rondom het huis te lopen, met de armen breeduit zich om het lijf te slaan en daarbij luid te kreunen: "Brrrrrr, wat is het koud!!" Misschien ontbreekt het in Nederland aan overtuigend gespeeld geklaag. Er wordt wel over 'het klimaat' geklaagd, maar iedereen weet: dat is flauwekul. Zorg voor echt schrijnende toestanden en ga er vlak naast helemaal uit je dak met vette feesten. Dat zal de statistiek van het Welbevinden scherp ten hemel doen stijgen.