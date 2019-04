Het valt me tegen van Geenstijl dat de berichtgeving over dit onderwerp zo weinig kritisch wordt gevolgd. De stimuleringsregeling van 2012/2013 (grotendeels afgebouwd in 2014/2015) voor pluginhybrides was inderdaad vrij royaal: MIA, KIA, VAMIL, geen BPM, 0% bijtelling, geen wegenbelasting. Maar let wel, er is nooit subsidie uitgekeerd, er is slechts minder belasting geheven. Een essentieel verschil. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor veel LPG/Diesel auto's die ook nu nog minder brandstof accijns hoeven te betalen. Is dat ook een 'subsidie' schandaal?

Al die fiscale stimulering is echter geen weggegooid geld, ook al is de milieuwinst vrij gering geweest. NL heeft nu wel een EV laadinfrastructuur die, afgezien van Noorwegen, tot de beste in de wereld behoort.

Het echte schandaal is het fiscaal stimuleren van de zgn. spaar/sjoemel diesels (VW Polo, Seat Ibiza e.d). Die kon iedereen, ook de particulier, voor een habbekrats kopen want geen bpm, wegenbelasting, 14% bijtelling, maar in die werkelijkheid, dankzij de sjoemel software, heel smerig was. Het grootste deel van de 'subsidie' poet ging hier aan op. Niet naar de Tesla's waar er in die jaren maar een paar duizend van zijn verkocht. Wat je ook van dit merk kan zeggen, ze hebben nog nooit een NOx uitstotende auto gemaakt. Zonder Tesla hadden we geen Tesla fabriek in Tilburg en zonder Tesla was de huidige EV revolutie in autoland er nooit geweest. Kortom het geld dat zogenaamd naar Tesla is gegaan is goed besteed.