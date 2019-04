Er zijn geen tanks in Baghdad, zeggen miljardenbedrijven Strukton en Centric, want "Het managementteam van zowel Strukton als Centric hebben het volste vertrouwen in de deskundigheid van Rian van Rijbroek." (mirror) Die hallucinante onzin plaatsen ze naar aanleiding van de rechtszaak die oprichter Gerard Sanderink aan zijn broek kreeg van zijn ex-vrouw en zaakwaarnemer. Sanderink staat onder cyberbezwering van de Meta Hari van Nieuwsuur en was geprogrammeerd om zijn voormalige vrouw van oplichting, fraude en seks met Afrikanen te beschuldigen. Een bizar verhaal binnen een bedrijf waar topmensen weglopen of er uit worden gewerkt terwijl Rian van Rijbroek zelf net benoemd is tot tot penningmeester van een nieuwe stichting 'Technology & Cybersecurity', waar het hele vermogen van Sanderink na diens overlijden terechtkomt.

Maar terwijl de tot drone gemaakte Quote 500-opa zijn verwarde opwachting bij de rechter maakte, werd onder de radar bekend dat zijn ICT-bedrijf Centric HET IT-BEHEER VAN DE NEDERLANDSCHE BANK GAAT DOEN. "De Nederlandsche Bank (DNB) heeft voor vier jaar een groot deel van zijn it uitbesteed aan Centric. De it-dienstverlener uit Gouda gaat werkplekdiensten, de servicedesk en kantoorautomatisering leveren aan de 1800 medewerkers en neemt ook het datacenter in beheer. Centric beheert in de financiële wereld al diverse it-infrastructuren én (pensioen)administraties." We hebben geen idee HOE Nieuwsuur-deskundige Van Rijbroek dit voor elkaar krijgt. Maar de vrouw die aantoonbaar de meest groteske onzin over cyber, security & internet opschrijft in bizarre boeken, houdt een miljardenbedrijf met 16.000 medewerkers gegijzeld.

Centriccers! Struktoneers! Als iemand jullie opgesloten heeft in de koelkamers van de serverruimte terwijl Rian van Rijbroek (via Dubai?) naar de kluis van DNB aan het VPN-tunnelen is. Zet je Facebookstatus dan op 'It's complicated' en knipper drie keer met het statuslampje van het wifi access point, dan proberen wij een hard wired 56k6-lijntje langs de plinten naar binnen te schuiven zodat we in morse via de mail kunnen communiceren over jullie bevrijding. Het wordt nu echt tijd om in cyberpaniek te raken.