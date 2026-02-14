Gekkie Sanderink onvindbaar
Toch sneu
Was aanvankelijk nog wel lachen, hoe superondernemer Gerard Sanderink koppie onder is gegaan door Nieuwsuur-icoon Data Hari, de muze van Rudy Bouma. Cyberrrrrrrr! Helaas zijn er officieel wat IT-kabels in z'n hoofd niet helemaal correct met elkaar verbonden en dat is toch vooral erg sneu. Nu is-ie weer onvindbaar: hij krijgt 50 meloen eupo uit z'n verkochte bedrijven, maar reageert niet of verward op brieven, mails en telefoons. "Ook persoonlijk bezoek op zijn schuilplek in het Duitse Kleef_, waar Sanderink sinds twee jaar met zijn echtgenote woont, had geen effect. Wel werd duidelijk dat de miljonair een puinhoop maakt van zijn administratie: op het Duitse postadres dat hij gebruikt voor zijn bedrijven lag een berg ongeopende post, waaronder aanmaningen, facturen en rechterlijke uitspraken._" Misschien kennen we nog iemand die schizofrenie kan duiden in Nieuwsuur. Rian van Rijbroek ofzo.
Reaguursels
