achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gekkie Sanderink onvindbaar

Toch sneu

Was aanvankelijk nog wel lachen, hoe superondernemer Gerard Sanderink koppie onder is gegaan door Nieuwsuur-icoon Data Hari, de muze van Rudy Bouma. Cyberrrrrrrr! Helaas zijn er officieel wat IT-kabels in z'n hoofd niet helemaal correct met elkaar verbonden en dat is toch vooral erg sneu. Nu is-ie weer onvindbaar: hij krijgt 50 meloen eupo uit z'n verkochte bedrijven, maar reageert niet of verward op brieven, mails en telefoons. "Ook persoonlijk bezoek op zijn schuilplek in het Duitse Kleef_, waar Sanderink sinds twee jaar met zijn echtgenote woont, had geen effect. Wel werd duidelijk dat de miljonair een puinhoop maakt van zijn administratie: op het Duitse postadres dat hij gebruikt voor zijn bedrijven lag een berg ongeopende post, waaronder aanmaningen, facturen en rechterlijke uitspraken._" Misschien kennen we nog iemand die schizofrenie kan duiden in Nieuwsuur. Rian van Rijbroek ofzo.

Tags: gerard sanderink, data hari, centric
@Mosterd | 14-02-26 | 16:00 | 58 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Nieuwsuur-deskundige Rian van Rijbroek hackt Gerard Sanderink uit de problemen

Nieuw hoofdstuk in vrij verdrietig verhaal rond Data Hari en haar maffe maat

@Mosterd | 28-12-20 | 14:02 | 0 reacties

Rian van Rijbroek: ‘Plofkraken bestaan niet’

Data Hari, het beste Geldmaatje van Gerard Sanderink, weet hoe het echt zit met plofkraken

@Van Rossem | 09-03-20 | 22:00 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.