Zo ver kan een Nieuwsuur Seal of Approval je dus brengen: cybertrol, oplichter & plagiaatboekenschrijver Rian van Rijbroek heeft een paar grote bedrijven (Centric en Oranjewoud, 16.000 werknemers en een omzet van 2,5 miljard) in de problemen gebracht omdat ze het hoofd van eigenaar Gerard Sanderink heeft gehackt. De Quote 500-koning beschuldigt zijn ex-vrouw en zakenpartner van miljoenenfraude, criminele netwerken en seks met Afrikanen. Nou lijkt dat laatste ons niet strafbaar, en de rest is - zo goed als zeker - compleet verzonnen: in het hoofd van Sanderink heeft Rian van Rijbroek een paar draadjes geverherverbonden met de cyberskills (in haar broekje) om hem totaal paranoïde te maken over zijn ex Brigitte van Egten (een 'eerlijke en oprechte vrouw', volgens iemand die wij kennen, die haar kent). De long con van de Nieuwsuur-IT'er lijkt het spaarboekje van Sanderink te zijn en dat einddoel loopt al een jaar via hilarische/tragische berichtgeving want de Jomanda van de 21e eeuw doet haar fopcyberspelletje volledig openbaar: "Van Rijbroek is overigens recent benoemd tot penningmeester van de nieuwe stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink. In deze stichting zal het hele vermogen van Sanderink na diens overlijden terechtkomen."

Draadje. 'Deze vrouw moet achter slot en grendel'