Waren we gisteren al helemaal flabbergasted aan het roflollen over het persbericht dat de cybercharlatan van Nieuwsuur een nieuw boek uit heeft, in de Volkskrant viel onze mond nog verder open vanmorgen. Die doen verslag van de boekpresentatie in het Amstel Hotel, waar 120 gasten helemaal kapotverwend werden, geen pers was toegelaten (behalve VK, kennelijk) en een soort augmented reality was opgetuigd waarin iedereen deed of Van Rijbroek de beste cybergoeroe ter wereld is. VK trapt er niet in en trekt de stekker uit deze hilarische hoax. De realiteit is: de lezer wordt zelf gehackt. Van Rijbroek is zo dom, die denkt dat Mountain View een concurrent van Google is. Staat gewoon in haar boek, dat warm wordt aanbevolen door Gerard Sanderink van IT-toko Centric. Die Van Rijbroek dus heeft betaald om dit boek te maken (of zij hem, al dan niet in bedcoins?), en iemand bij Strukton (waar hij ook scepters over zwaait) heeft gedwongen om ook iets aardigs over het vod te zeggen. "Schokkend dat we zo kwetsbaar zijn geworden", is zijn citaat - en dat is ook zo. Je snapt wel dat er digitaal zoveel mensen belazerd, gehackt, gephisht & opgelicht worden, als ze analoog ook zo makkelijk te misleiden zijn. Maar kwalijk is het wel, want Van Rijbroek heeft mooi wel een pagina Volkskrant en ook alweer twee loltopics op GS, terwijl de wél serieuze & betrouwbare Brenno de Winter z'n eerste inhoudelijke review nog moet afwachten.

Oh FFS het kan dus NOG debieler