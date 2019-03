Een beetje zoals Macron, maar dan van een ander bedrijf in verval. Strekking: hij kan het niet alleen, en heeft er eigenlijk ook de kracht niet meer voor, dus of de overheid eindelijk een keer bij kan springen dankjewel. "From what I’ve learned, I believe we need new regulation in four areas: harmful content, election integrity, privacy and data portability. (...) Lawmakers often tell me we have too much power over speech, and frankly I agree. I’ve come to believe that we shouldn’t make so many important decisions about speech on our own. So we’re creating an independent body so people can appeal our decisions." Nou, wij erkennen maar één onafhankelijk lichaam en dat is Merol, maar goed.

Wat volgt is een betoog dat zelfs in deze bewoordingen al weer veel te abstract is voor de luizenmoeders en voorleesopa's die over het lot van het internet beslissen, waardoor corporate/big government lobbygroepen dwars door de lethargie van de civil society heen lopen, en een nog onvrijer internet ongetwijfeld het gevolg is. Maar goed, aan Mark heeft dan niet meer gelegen.