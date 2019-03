Stad op slot, land paraat, alle grenzen bewaakt en binnen een paar uur de dader uit een portiekflat aan de andere kant van het centrum gesleurd: de veiligheidsdiensten (minus die druiloor Aalbersberg) deden alles goed in Utrecht vorige week. Logisch dus dat ze op daar ff publicitair op willen cashen met een interview in het Algemeen Dagbl... HOLY SHIT DE POLITIE HEEFT EEN RODE KNOP! "Al met al was het voor de korpsleiding signaal om de ‘rode knop’ in te drukken. Dat is uniek: de voltallige Nederlandse politiemacht werd gemobiliseerd om de jacht op Tanis te openen." Leuk al die duiding over dingen die al gebeurd zijn en kudo's voor het strakke ingrijpen en alles, maarrr: Vertel ons meer. Die rode knop. Wie heeft die knop. Hoe ziet ie er uit. Wanneer mag je er op rammen, wie doet dat dan, en wat gebeurt er dan? We zagen al dat ie prima werkt als stakingsbreker - ghe - maar PLEASE vertel ons alles over hoe Het Nederlandse Veiligheidsapparaat dan alle donuts dropt en in acute actie modus gaat. DIT is de shit waar we ons veiliger van gaan voelen: rode knoppen, en verantwoordelijke mensen die daar op mogen rammen. (Please laat het niet Aalbersberg zijn.)

OK er is wel een beetje detail over bekend:

Meer over het 'DSI-alarm' bij RTL of in de Tele: "Exacte aantallen wil de dienst niet noemen, maar zo kunnen honderden zwaarbewapende terrorismebestrijders binnen korte tijd op straat worden gebracht. De DSI heeft in alle grote steden permanent een of meerdere zwaar gepantserde suv’s rijden."