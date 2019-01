dit is overigens ook gelijk de reden waarom Cola Zero zo'n gigantische smerige troep is. Cola is in essentie suikerwater met een smaakje, en (van oorspronkg) cafeïne en coke voor de pijn (was immeres hoestdrank). De coke is er al uitgehaald, vervolgens halen ze de suiker er nog uit.. wat hou je dan over, cafeinewater. Maar geen koffie. Vandaar dat die meuk niet te zuipen is.

Om over cola light nog maar te zwijgen. Aspartaam is godschruwelijk smerig spul en helaas schijnt het tegenwoordig overal in te moeten zitten. Overal die smerige nasmaak in.