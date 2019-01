Daar gaan we weer met dat Oekraiense luchtruim. Oke dan, voor de 200ste x:

1. Ten eerste de hoofdvraag: Als boven een bepaald land door een illegaal binnengesmokkelde raket een burgervliegtuig wordt neergehaald, wie is dan in hoofdzaak verantwoordelijk, de schutter of dat bepaalde land waar het gebeurde? Pas in tweede instantie valt Oekraine iets te verwijten (misschien maar daarover later meer) maar in eerste instantie natuurlijk de schutter. Laten we wel wezen.

2. De openstelling was afhankelijk van de gevaarsevaluatie. Tot op de dag zelf was er sprake van rebellen met luchtafweer in de vorm van lager schietende raketten (tot 5 km maximaal). Om die reden werd het luchtruim verboden verklaard voor burgers onder de 10300 meter (of ongeveer meen ik) en dat is een ruime marge. Oekraine kon onmogelijk weten dat op diezelfde nacht een BUK werd binnengesmokkeld over de grens met Rusland, een gebied dat zij niet konden controleren ook. Dat was geheim en exact de bedoeling van de Russen, zij wilden immers de UK luchtmacht verrassen met een dodelijk schot op een bevoorradingstoestel, dat hoger vliegt dan die schouderraketten konden halen. Vandaar die BUK. UIteindelijk vergisten ze zich een schoten de MH17 neer.

Achteraf kan je erover lullen tot ie een meter lang is, welles nietes onverantwoord maar het feit is UK niet op de hoogte kon zijn van deze verandering in gevaar. Afgezien daarvan was het misschien handiger geweest om sowieso niet over oorlog te vliegen en dat gebeurde daarna ook niet meer.

Ook is een feit dat info over de situatie algemeen bekend was, het stond dagelijks in alle kranten. Vliegmaatschappijen afzonderlijk hebben keuzes gemaakt en sommige besloten om te vliegen. Mlaysia dus niet. Ondanks dat zij niet minder info hadden dan de Oekraiense verkeersleiding of geheime dienst.

Dus de schuld naar Oekraine schuiven vind ik het opzettelijk wegmoffelen van een aantal belangrijke feiten en getuigen van de pertinente onwil om de uiteraard hoofdschuldige uit de wind te willen houden: Rusland. Ik vind dat ziek gedrag en de nabestaanden, die er dan worden bijgeslept, hebben al helemaal niks aan dat spelletje selectief redeneren.