Wrang dat het tegenwoordig zo werkt, maar wel geinig om eens op te letten: een gasexplosie in Parijs, zonder doden (tot nu toe), is over het algemeen geen groot nieuws buiten Frankrijk. Maar omdat iedereen in eerste instantie denkt aan een aanslag springt de media er - terecht - bovenop. Maar dan blijkt het geen terrorisme te zijn en zit je daar als grote krant, nieuwsrubriek of GeenStijl met je bericht over een gasexplosie in Parijs. En moet je er over blijven berichten om het verhaal netjes af te ronden. (Het roze blog kan gelukkig de boel gewoon afkappen omdat ze niet netjes zijn)