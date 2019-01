Gaan we nu iedereen afzeiken die een vliegtuig neemt, omdat die persoon ooit iets heeft gezegd over energietransitie? Is iedere "deuger" vanaf nu verplicht om een fiets of wandelvakantie te houden in eigen land? Is het niveau echt naar die diepte gedaald? Niemand mag dus meer iets vinden of zich met beleid te bemoeien zonder alles in het eigen leven ook op die manier in te richten blijkbaar.

Het aantrekkelijke daarvan is dat als je doet alsof het je geen bal uitmaakt, je anderen dus steeds de maat mag nemen plus je daarnaar mag gedragen. Mij lijkt dat dit de grootste drijfveer is van hen die steeds op zoek zijn naar inconsequent "deuggedrag". Elke dag wel een topic over iemand die dan zelf niet honderd procent zou deugen. Blijkbaar is de opinie dat iedereen zijn muil moet houden over collectief gedrag of zelfs maar de wens daarover constructief na te denken, als die persoon niet zelf honderd procent clean is wat dat aangaat. Dat is een beetje sneu aan het worden.