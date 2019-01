Jongens, tijd voor een update want de Verdeelde Wanen van Amerika zijn weer eens in complete disarray. Te beginnen bij de Democraten want de Republikeinen zijn rare ouwe blanke mannetjes maar bij de Dems worden pas echt mafketels toegejuicht. Elisabeth "Pocahontas" Warren denkt bijvoorbeeld kans te maken op het presidentschap, maar ook de nieuwe lichting congresleden die vorige week is geïnstalleerd zit er alleen maar om de juiste tickboxes af te kunnen vinken qua gender, diversiteit & TDS. Variërend van de 29-jarige danseres Alexandria "AOC" Ocasio-Cortez (een lievvv socialistenmeisje maar helaas zo dom als een plank) tot de ietwat agressieve Palestijns-Amerikaanse moslima Rashida Tlaib die this motherfucker wel eens even zal impeachen - want als je deugt mag je altijd onder luid gejuich heel keurig en fatsoenlijk schelden op mensen die niet deugen (fragment, hele video).

Ook Nancy Pelosi is terug op haar post als Speaker of the House en die wil geen dollar ophoesten voor Oom Donalds geliefde Wall. Daarom heeft Trump nog steeds een kwart van het machtige Amerikaanse ambtenarenapparaat in total shutdown en dat is inmiddels de een na langste stillegging ooit. Kan jaren duren, volgens Trump, tenzij ze er alsnog uit komen of hij gewoon een bypass van Congress doet en die Muur lekker puh toch gewoon neerzet - "I might do that", dreigde hij al, maar liever nog even praten. Geeft allemaal niks, de economie van de Chinese concurrent hapert ook (doet wel pijn bij Amerikaanse producenten van overpriced tech gadgets) terwijl de US Navy trolrondjes over de Zuid-Chinese Zee dobbert om nog wat extra kruiden door de mix te roeren.

Kortom. Genoeg te bespreken. The Donald doet vannacht om 03:00 uur een persconferentie (benieuwd of ie weer een Game of Trumps-poster op tafel legt zonder er ook maar een seconde naar te verwijzen), aansluitend doen Chuck Schumer & Pelosi het Democratische tegenbod. Voor tijdens het wachten raden we de laatste podcasts van Adam Curry (No Agenda) of Ben Shapiro aan, want die zijn scherp, hilarisch & sowieso eerlijker dan CNN/Mouthaan/Eppo Snol van Omroepfaal. Na de breek de Trump Talk COUNTDOWN!

Ohja en er is ook nog een weerman ontslagen wegens "racisme", enkel omdat hij zich versprak. Rare jongens, die Amerikanen.