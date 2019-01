Dat Nashvillevodje is overduidelijk gericht op de protestantse gristen ja, maar ook als waarschuwing richting de ongelovige. De homosensueel dient zijn gevoelens te verstoppen of hoort er simpelweg niet bij de gristelijke gemeenschappen, en er komt vanuit de Nashvillegangsters geen erkenning noch hoeven homoseksuelen op sympathie te rekenen (als ze zich niet bekeren).



Ach ja. Om maar op een vrolijke noot af te sluiten post ik maar mijn favo stukje uit de bijbel, waarbij tolerantie jegens andersdenkenden wordt gepredikt en het debat met de ware Heer wordt aangemoedigd:

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

[...]

Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.

I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.

Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.

Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.

Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling.

Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.