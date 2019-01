Nee dat begrijp je verkeerd, dat heet bruggen bouwen. Dat is een soort van liegen tegen de ene partij en hun (valide) punt ridiculiseren en dan toch precies doen wat waar die partij je van verdenkt, maar omdat het bruggen bouwen heet, is het geen liegen. Overigens heeft Rutte het naar mijn weten altijd gehad over dat hij op dat moment geen baan ambieerde bij de EU en heeft hij de motie over het beloven geen baan aan te nemen bij de EU afgewezen en was daarmee de kous af. 'T was dan ook niet echt liegen maar bruggen bouwen, opdat je dat niet vergeet.

Oh ja, straks bij de no-deal Brexit komt er nog een klein tekort op de EU begroting, daar hoef je je helemaal geen zorgen over te maken. Voor u persoonlijk gaat er niks gebeuren, maar of je al wel vast wat spaargeld opzij wilt zetten.