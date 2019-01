Wij dachten dat de zwembaden des avondlands vooral ten prooi waren gevallen aan hordes """jongeren""" die in groepsformatie op ietwat onbeholpen wijze proberen contact te leggen met de andere sekse, maar in het Amsterdamse Noorderparkbad ging het nog een Tiki verder. "De Amsterdamse politie en inlichtingendienst AIVD hebben jarenlang onderzoek gedaan naar een groep extremisten die wekelijks bij elkaar kwam in een zwembad, vermoedelijk om te trainen voor de jihad", ontdekte NRC. En u raadt het nooit, maar de samenwerking tussen de Amsterdamse politie en de AIVD verliep volkomen kudt. "Nadat de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam signalen over de zwembadgroep had ontvangen, drong zij bij de politie aan op ingrijpen. Dit gebeurde echter niet, wat leidde tot een conflict. De politie vond dat de gemeente zich er niet mee moest bemoeien. Inlichtingendienst AIVD had vermoedelijk een informant in de zwembadgroep, een reden waarom er niet werd ingegrepen. Er is in de zaak veel afstemming geweest tussen politie en inlichtingendienst, vertellen betrokkenen, om te voorkomen dat operaties elkaar in de weg zouden lopen. Of de onderzoeken iets hebben opgeleverd, is onduidelijk: een deel van de groep is succesvol uitgereisd naar Syrië, de rest is op vrije voeten." Goh. Radicale moslims die vrij spel krijgen van de Amsterdamse politie. Daar lees je nou nooit iets over.